شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. تعرف على حجم الصادرات المصرية إلى أمريكا فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج النشرة السنوية للعلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عام 2019، وتناولت بالعرض والتحليل حجم التجارة الخارجية مع الولايات المتحدة الأمريكية "صادرات وواردات".

ويعرض ”الخليج 365” بالإنفو جراف، أهم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لدرجة التصنيع وكان توزيعها كما يلي:

إجمالي الصادرات مليار و721 مليون و663 ألف دولار عام 2018، مقابل 2 مليار و195 مليون و757 ألف دولار عام 2019.

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بلغت صادرات الوقود 222 مليون و958 ألف دولار عام 2018، مقابل 495 مليون و887 ألف دولار عام 2019.

سجلت صادرات القطن الخام 2 مليون و792 ألف دولار عام 2018، مقابل مليون و214 ألف دولار عام 2019.

بلغت صادرات المواد الخام 66 مليون و302 ألف دولار عام 2018، مقابل 69 مليون و488 ألف دولار عام 2019.

سجلت صادرات السلع نصف المصنعة 111 مليون و749 ألف دولار عام 2018، مقابل 140 مليون و336 ألف دولار عام 2019.

بلغت صادرات السلع تامة الصنع مليار و317 مليون و862 ألف دولار عام 2018، مقابل مليار و488 مليون و832 ألف دولار عام 2019.