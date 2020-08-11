شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الجمارك يجرى جولة تفقدية بجمارك الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك ، زيارة تفقدية لجمارك الإسكندرية، فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط ، وزير المالية بتطوير منظومة العمل بمصلحة الجمارك وحوكمة إجراءات الاستيراد والتصدير وتحقيق سرعة الإفراج عن البضائع وتيسير التجارة بما ينعكس على تقليل التكلفة وخفض أسعار السلع بالسوق المحلى والتيسير على المواطنين .

وفى بداية الزيارة استقبل رئيس مصلحة الجمارك بمكتبه بالديوان العام الجمارك بميناء الإسكندرية عدد من قيادات مصلحة الجمارك بالإسكندرية والعديد من قيادات مصلحة الجمارك، من وكلاء الوزارة ومديرى العموم، وأشاد بالجهود التى يبذلها السادة الزملاء العاملين بمصلحة الجمارك وحرصهم على بذل الجهد والعرق لتحقيق الأهداف المنوطة بمصلحة الجمارك من حيث الحصيلة الجمركية المستهدفة وتيسير التجارة وحماية حدود ومنافذ الوطن ، ودعا العاملين للتكاتف للتعاون للصالح العام والتفانى والإخلاص فى العمل والحرص على مصلحة الوطن ومضاعفة الجهود من أجل تحقيق المزيد من النجاح والإنجاز

ثم قام السيد كمال نجم ،رئيس مصلحة الجمارك بزيارة مقر المركز اللوجستي الجديد بميناء الإسكندرية والذى من المقرر أن يصبح من اهم واكبر المباني اللوجيستيه بمنطقة الشرق الاوسط والذى تم تخصيصة لتقديم الخدمات اللوجيستية المتكاملة لانهاء كافة المعاملات الجمركية الواردة والصادرة من خلال نافذة قومية واحدة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة فى المنافذ الجمركية والمبنى مكون من عدد (٤) طوابق ارضي + ٣ متكرر + سطح ويتم تجهيزه ببنية تحتية متطورة وشاملة مزودة بأرقى وأحدث الأجهزة التى تتيح الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وتم تفقد الأعمال والإنشاءات التى تم الإنتهاء منها وقدم المهندس محمد دغش مدير المشروع عن الشركة المنفذه (المقاول) شرحا تفصيلي عن المشروع وما تم إنجازه من إنشاءات وتركيبات .

كما قام رئيس مصلحة الجمارك ، بزيارة مبنى الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية والتقى مع السادة العاملين بجمارك السيارات والمتعاملين معها حيث ناقش الصعوبات والمعوقات التي تواجه إنسياب العمل ووجه سيادته بضرورة التنسيق والتعاون مع جميع الهيئات والجهات لسرعة الإفراج عن رسائل السيارات وقطع الغيار فى نفس اليوم قدر الإمكان .

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وزار السيد كمال نجم ، رئيس مصلحة الجمارك مبنى ال A3 والإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية حيث التقى بالأستاذ حسام حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية وبعض قيادات الإدارة المركزية والسادة الزملاء العاملين وتوجه لهم بالشكر على جهودهم وإنجازاتهم وناقش مقترحاتهم لتطوير العمل بالمراكز المطورة والمشاكل والمعوقات التي تعترض العمل بجمارك الإسكندرية ووجه بسرعة الإنجاز الأعمال والتيسير على المتعاملين وسرعة التصرف والتخلص من حاويات ورواكد المهمل المخزنة فى الساحات الجمركية للقضاء على وجود أى تكدس بالمنافذ تنفيذا للتكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء وتوجيهات معالى الدكتور محمد معيط وزير المالية .

وعلى هامش زيارة رئيس المصلحة ورئيس لجنة الموارد البشرية لجمارك الإسكندرية اليوم تم عقد إجتماع لجنة الموارد البشرية بمصلحة الجمارك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام لجمارك الإسكندرية ، وخلال الإجتماع تم الموافقة على نقل بعض السادة الموظفين المنتدبين بدرجاتهم المالية إلى مصلحة الجمارك ، والموافقة على نقل بعض العاملين بمصلحة الجمارك إلى جهات أخرى بدون درجاتهم المالية .

كما تم تصويب درجات بعض العمالة المنقولة من وإلى مصلحة الجمارك الذين تم ترقيتهم أثناء السير فى إجراءات النقل ، ومنح سنة أقدمية للسادة الحاصلين على الماجستير قبل التعيين كذلك علاوة من علاوات الدرجة، إلى جانب منح عدد من الموظفين حافز التميز العلمى للحصول على مؤهل دراسى أعلى ( طلبات لم يسبق عرضها على اللجنة)

وتم احتساب مدة الخدمة السابقة لبعض السادة العاملين بمصلحة الجمارك والذين تتوافق طبيعة العمل فيها مع المصلحة، و ترقية عدد من الموظفين لزوال المانع، وإعتماد تقارير الآداء الخاصة بالسادة العاملين والسادة المنتدبين بمصلحة الجمارك .