رئيس مصلحة الجمارك يجرى جولة تفقدية بجمارك الإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك ، زيارة تفقدية لجمارك الإسكندرية، فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط ، وزير المالية بتطوير منظومة العمل بمصلحة الجمارك وحوكمة إجراءات الاستيراد والتصدير وتحقيق سرعة الإفراج عن البضائع وتيسير التجارة بما ينعكس على تقليل التكلفة وخفض أسعار السلع بالسوق المحلى والتيسير على المواطنين .
وفى بداية الزيارة استقبل رئيس مصلحة الجمارك بمكتبه بالديوان العام الجمارك بميناء الإسكندرية عدد من قيادات مصلحة الجمارك بالإسكندرية والعديد من قيادات مصلحة الجمارك، من وكلاء الوزارة ومديرى العموم، وأشاد بالجهود التى يبذلها السادة الزملاء العاملين بمصلحة الجمارك وحرصهم على بذل الجهد والعرق لتحقيق الأهداف المنوطة بمصلحة الجمارك من حيث الحصيلة الجمركية المستهدفة وتيسير التجارة وحماية حدود ومنافذ الوطن ، ودعا العاملين للتكاتف للتعاون للصالح العام والتفانى والإخلاص فى العمل والحرص على مصلحة الوطن ومضاعفة الجهود من أجل تحقيق المزيد من النجاح والإنجاز
ثم قام السيد كمال نجم ،رئيس مصلحة الجمارك بزيارة مقر المركز اللوجستي الجديد بميناء الإسكندرية والذى من المقرر أن يصبح من اهم واكبر المباني اللوجيستيه بمنطقة الشرق الاوسط والذى تم تخصيصة لتقديم الخدمات اللوجيستية المتكاملة لانهاء كافة المعاملات الجمركية الواردة والصادرة من خلال نافذة قومية واحدة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة فى المنافذ الجمركية والمبنى مكون من عدد (٤) طوابق ارضي + ٣ متكرر + سطح ويتم تجهيزه ببنية تحتية متطورة وشاملة مزودة بأرقى وأحدث الأجهزة التى تتيح الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وتم تفقد الأعمال والإنشاءات التى تم الإنتهاء منها وقدم المهندس محمد دغش مدير المشروع عن الشركة المنفذه (المقاول) شرحا تفصيلي عن المشروع وما تم إنجازه من إنشاءات وتركيبات .
كما قام رئيس مصلحة الجمارك ، بزيارة مبنى الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية والتقى مع السادة العاملين بجمارك السيارات والمتعاملين معها حيث ناقش الصعوبات والمعوقات التي تواجه إنسياب العمل ووجه سيادته بضرورة التنسيق والتعاون مع جميع الهيئات والجهات لسرعة الإفراج عن رسائل السيارات وقطع الغيار فى نفس اليوم قدر الإمكان .
وزار السيد كمال نجم ، رئيس مصلحة الجمارك مبنى ال A3 والإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية حيث التقى بالأستاذ حسام حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية وبعض قيادات الإدارة المركزية والسادة الزملاء العاملين وتوجه لهم بالشكر على جهودهم وإنجازاتهم وناقش مقترحاتهم لتطوير العمل بالمراكز المطورة والمشاكل والمعوقات التي تعترض العمل بجمارك الإسكندرية ووجه بسرعة الإنجاز الأعمال والتيسير على المتعاملين وسرعة التصرف والتخلص من حاويات ورواكد المهمل المخزنة فى الساحات الجمركية للقضاء على وجود أى تكدس بالمنافذ تنفيذا للتكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء وتوجيهات معالى الدكتور محمد معيط وزير المالية .
وعلى هامش زيارة رئيس المصلحة ورئيس لجنة الموارد البشرية لجمارك الإسكندرية اليوم تم عقد إجتماع لجنة الموارد البشرية بمصلحة الجمارك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام لجمارك الإسكندرية ، وخلال الإجتماع تم الموافقة على نقل بعض السادة الموظفين المنتدبين بدرجاتهم المالية إلى مصلحة الجمارك ، والموافقة على نقل بعض العاملين بمصلحة الجمارك إلى جهات أخرى بدون درجاتهم المالية .
كما تم تصويب درجات بعض العمالة المنقولة من وإلى مصلحة الجمارك الذين تم ترقيتهم أثناء السير فى إجراءات النقل ، ومنح سنة أقدمية للسادة الحاصلين على الماجستير قبل التعيين كذلك علاوة من علاوات الدرجة، إلى جانب منح عدد من الموظفين حافز التميز العلمى للحصول على مؤهل دراسى أعلى ( طلبات لم يسبق عرضها على اللجنة)
وتم احتساب مدة الخدمة السابقة لبعض السادة العاملين بمصلحة الجمارك والذين تتوافق طبيعة العمل فيها مع المصلحة، و ترقية عدد من الموظفين لزوال المانع، وإعتماد تقارير الآداء الخاصة بالسادة العاملين والسادة المنتدبين بمصلحة الجمارك .
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