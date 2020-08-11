شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الاثنين 10- 8 - 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الاثنين 10- 8- 2020، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها عودة أسعار الذهب للارتفاع مساء اليوم في مصر بقيمة جنيهين ليبلغ عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 910 جنيهات للجرام في سوق الصاغة، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى ومنها:

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا وعيار 21 يسجل 910 جنيهات للجرام

سجلت أسعار الذهب مساء اليوم في مصر ارتفاع بقيمة جنيهين ليبلغ عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 910 جنيهات للجرام في سوق الصاغة، عقب ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً إلي 2035 عقب هبوط محدود صباح اليوم

وزيرة التجارة توافق على التحقيق ضد الواردات المغرقة من "الفيروسيليكون" المستورد

وافقت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع على توصية اللجنة الاستشارية، بتاريخ 28 يوليو بإعلان بدء اجراءات التحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات المعرفة من صنف خلائط من حديد "الفيروسيليكون" ذات المنشأ أو المصدرة من الصين والهند وروسيا.

"الدولى للاتصالات" يحذر من تأثيرات الفجوة الرقمية بين الرجال والنساء أثناء الجائحة

قال الاتحاد الدولي للاتصالات، في تقرير له إن المساواة في النفاذ إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (ICT) يمكن أن تنقذ الأرواح في حالات الطوارئ، بما فيها حالات الجوائح، وعلى العكس من ذلك، تمنع الفجوة الرقمية بين الجنسين المرأة من أن تصبح من أصحاب المصلحة المتساويين في المجتمع.

"الضرائب": تطبيق الفاتورة الإلكترونية على 134 شركة منتصف نوفمبر المقبل

أكد سعد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك تطوير وميكنة كاملة لإجراءات وعمليات المصلحة والبعد عن العمليات اليدوية، مضيفًا أنه سيتم تطبيق العمل بالفاتورة الإلكترونية على 134 شركة للبدء بحلول 15 نوفمبر 2020.

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مسئول بطلبات الجنسية: تلقينا طلبات لشراء عقارات بمثلث ماسبيرو للحصول على الجنسية المصرية

قال المستشار سامح صدقي المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب، إن المكتب تلقى طلبات عديدة للحصول على الجنسية المصرية، ولم يتم حتى الآن الموافقة على أي طلب بسبب تشكيل المكتب مؤخرا، واشتراط مرور 3 شهور لنظر الطلب.

تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 604.511 مليار جنيه.

توقيع عقد بين الهيئة العربية وشركة عالمية لتصنيع أجهزة لاب توب

شهد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع والدكتور "طلال أبو غزالة "رئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، عبر تقنية الفيديوكونفرنس توقيع عقد التصنيع المشترك لأجهزة التابلت واللاب توب وفقا لمعايير الجودة العالمية.

"المصرى للدراسات الاقتصادية": تنظيم الأسرة يجنب مصر 4 ملايين حالة حمل غير مخطط سنويا

أصدر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، دراسة جديدة لقياس تأثير أزمة تفشى فيروس "كوفيد 19" على الزيادة السكانية، ضمن سلسلة التقارير التحليلية التي يصدرها المركز منذ منتصف مارس الماضى بمبادرة منه.

رجل أعمال لبنانى: نتمنى تطبيق تجربة مصر للإصلاح الاقتصادي بلبنان

قال فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن مصر قدمت نموذجا فريدا في الإصلاح في المنطقة العربية، وتجربتها في إدارة الملف الاقتصادي والاجتماعي نموذج يحتذي به، مضيفا؛ "سيذكر التاريخ كيف وقف الشعب والدولة صفا واحدة حتي رأينا اليوم وبعد سنوات صعبة من الإصلاح ثمار هذه العملية الجراحية الدقيقة والناجحة التي قادها ببراعة الرئيس عبد الفتاح السيسي.