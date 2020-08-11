شكرا لقرائتكم خبر عن صلاحية محرك لا تقل عن 70% أبرزها.. اعرف خطوات تحويل السيارة للغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الغاز الطبيعى المضغوط الوقود الأفضل لجميع أنواع السيارات والمركبات، وفيما يلى مراحل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود، والتى كانت كالتالى...

1- الفحص الفنى للسيارة من خلال فنيين متخصصين للتأكد من صلاحية المحرك بنسبة لا تقل عن 70% لضمان أفضل أداء للسيارة.

2- تحديد طقم التحويل المناسب.

Advertisements

3- تحديد حجم سعة الاسطوانة مع الالتزام بالمواصفات القياسية والسلامة المهنية عند تركيب جميع الوصلات والأسطوانات للحفاظ على معدلات الأمان فى عمليات الصيانة والتشغيل.

4- ويتم بعد ذلك شحن السيارة بالغاز واختبارها للتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات وعدم وجود أى تسريب.

5- يمنح العميل جميع المستندات من شهادة ضمان وشهادة منشأ وكتيب الصيانة.

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد على أن الوزارة تستهدف تحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالى، وجارى دراسة زيادتها فى ضوء المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى السيارات كوقود، وأضاف أن الخطة تتضمن إنشاء 50 محطة جديدة سنويا لمواكبة النمو المتوقع خلال الفترة المقبلة فى هذا النشاط.