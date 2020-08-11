شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب السعودى اليوم الاثنين.. وعيار 24 بـ 245.40 ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب السعودى اليوم الاثنين 10-8-2020، وبلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ245.40 ريال مقابل سعره أمس كان بـ 245.48 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24بنحو 245.40 ريال بما يعادل 65.44$
سعر الذهب عيار 22 بنحو 224.95 ريال بما يعادل 59.99$
سعر الذهب عيار 21بنحو 214.73 ريال بما يعادل 57.26$
سعر الذهب عيار 18بنحو 184.05 ريال بما يعادل 49.08$ سعر الذهب عيار 14بنحو 143.15 ريال بما يعادل 38.17$
سعر الذهب عيار 12
بنحو 122.70 ريال بما يعادل 32.72$
سعر أوقية الذهببنحو 7,632 ريال بما يعادل 2,035$
سعر جنيه الذهببنحو 1,718 ريال بما يعادل 458.09$
سعر كيلو الذهببنحو 245,401 ريال بما يعادل 65,441$
توقع خبراء اقتصاديون لدى مجموعة "سيتى بنك" الاستثمارية أن تسجل أسعار الذهب العالمية مستوى قياسي جديد خلال الفترة ما بين 6 إلى 12 أشهر المقبلة، يصل إلى 2300 دولار للأوقية.
ونقلت شبكة "سي إن بي سي " الأمريكية عن كاثرين مان، كبير المحللين الاقتصاديين لدى"سيتي بنك" قولها:" إن أسعار الذهب العالمية التي تقف حاليا عند مستوى 2058 دولار للأوقية حققت صعودا بنحو 4 % خلال الأسبوع الماضي فقط، وفي طريقها صوب تحقيق مكاسب قياسية للأسبوع التاسع على التوالي، فيما تعد أطول موجة صعود أسبوعية للمعدن النفيس منذ عام 2006".
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