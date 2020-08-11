شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 10- 8 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 10-8 -2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 604.511 مليار جنيه.

إيقاف تداول 16 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 16 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم مدينة نصر للإسكان والتعمير، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، العربية للمحابس، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، راية القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للدواجن، المنصورة للدواجن، رواد السياحة، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، الأهرام للطباعة والتغليف، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي.

البورصة تربح 2.1 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 604.511 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 362.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 44.8 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.7% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.51%، والعرب على 6.79% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 22.49% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.50%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 268.7 ألف جنيه، 69.7 ألف جنيه، 18.8 مليون جنيه، 98 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 11.6 مليون جنيه، 98 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 10938 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 1914 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 12875 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 4173 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 1614 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 2475 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.14% ليصل إلى مستوى 779 نقطة.

وصعدت أسهم 85 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 16 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

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- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 2.051 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.80%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 6.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.51%.

- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 17.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.10%.

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 50.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.54%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 11.630 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.11%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك-1 بسعر إغلاق 0.571 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.50%.

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 29.440 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.49%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 7.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.33%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 1.479 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.40%.

- العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بسعر إغلاق 295.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.27%.