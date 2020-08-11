شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الزراعي المصرى يتيح فتح حسابات توفير مجانا لمدة أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن البنك قرر إتاحة فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير مجاناً دون أية مصاريف إدارية وبدون حد أدنى، بالإضافة إلى إصدار بطاقات الخصم لهذه الحسابات والبطاقات مسبوقة الدفع (ميزة) مجاناً، وذلك لمدة أسبوعين فى الفترة من 9 إلى 24 أغسطس 2020، وذلك تحت رعاية البنك المركزى المصرى وتعزيزاً لجهوده فى مجال الشمول المالى، وبمناسبة يوم الشباب العالمى.

وأشار علاء فاروق إلى أن دعم الشمول المالى يعتبر من أهم أولويات البنك الزراعى المصرى فى المرحلة الحالية، فالبنك الزراعي المصري يمتلك الكثير من المقومات التي تمكنه من تحقيق استراتيجية للدولة في مجال التنمية الريفية والزراعية بمفهومها الواسع بجميع محافظات مصر، من خلال امتلاكه أكبر شبكة من الفروع تبلغ أكثر من 1200 فرعاً على امتداد كافة القرى والمراكز بجميع المحافظات، بالإضافة إلى إمكانياته البشرية من المصرفيين المتخصصين في التمويل الزراعي، فالبنك الزراعي هو الأقرب للجميع والأقدر على فهم وتلبية الاحتياجات المصرفية والتمويلية لأهلنا في كافة ربوع مصر، الأمر الذي سيمكننا من تحقيق رؤية الدولة للشمول المالى وتحقيق التنمية المستدامة.