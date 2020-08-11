شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج خضراء بجلسة الاثنين..و"أبو ظبي" تربح 15 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.01% رابحاً 0.17 نقطة ليغلق عند مستوى 2093.80 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.51% رابحاً 22.22 نقطة ليغلق عند مستوى 4353.715 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 15.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 653.560 مليار درهم، وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.54% رابحاً 7.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1299.94 نقطة.

كما ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.08% رابحاً 5.65 نقطة ليغلق عند مستوى 7535.96 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت باستثناء رئيسي 50، فيما تراجعت بورصة مسقط وحيدة.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.01% رابحاً 0.17 نقطة ليغلق عند مستوى 2093.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 170.6 مليون سهم محققة ما قيمته 163.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 3385 صفقة لعدد 30 سهماً، وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 0.84%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.69%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.60%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 2.95%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.52%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.13%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.06%.

وقفز 12 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 7.36%، ثم سهم بنك المصرف الخليجي التجاري بنسبة 2.56%، فيما تراجع 13 سهماً، على رأسها سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 4.90%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 3.20%، فيما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 37.4 مليون ورقة بقيمة 39.7 مليون درهم.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.51% رابحاً 22.22 نقطة ليغلق عند مستوى 4353.715 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 15.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 653.560 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 106.4 مليون سهم، بقيمة 195.7 مليون درهم، عبر تنفيذ 2374 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.35%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.40%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.34%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.69%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.17%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.21%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.62%.

وارتفع 12 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بنسبة 9.03%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 8.4%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 5.18%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة القدرة القابضة بنسبة 5%، ثم سهم شركة الشارقة للتأمين بنسبة 4.95%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.69%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 39 مليون درهم.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.54% رابحاً 7.02 نقطة ليغلق عند مستوى 1299.94 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.9 مليون سهم بقيمة 502.2 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 30.61% مدفوعاً بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 8.11%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.74%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.22%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.65% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.77%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.93% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.29%، وهبط سهمي شركة ناس، عقارات السيف بنسبة 9.41%، 1.12%، على التوالي.

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بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء مؤشر رئيسي 50، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.48% رابحاً 24.21 نقطة ليغلق عند مستوى 5053.36 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.64% رابحاً 35.06 نقطة ليغلق عند مستوى 5546.95 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% رابحاً 2.45 نقطة ليغلق عند مستوى 4077.72 نقطة، فيما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.02% خاسراً 1 نقطة ليغلق عند مستوى 4067.18 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 195.1 مليون سهم بقيمة 29.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6778 صفقة، وصعدت 6 قطاعات على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.33%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.90%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.67%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.65%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.38%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.29%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.64%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.32%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.13%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.03%.

وجاء سهم شركة دار الثريا العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 65.06%، يليه سهم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 14.89%، ثم سهم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 8.69%، فيما تصدر سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.81% ثم سهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنسبة 4.94%، ثم سهم شركة الفنادق الكويتية بنسبة 4.93%.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.08% رابحاً 5.65 نقطة ليغلق عند مستوى 7535.96 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.11% خاسراً 9.30 نقطة ليغلق عند مستوى 8177.20 نقطة، وبلغ حجم التداول 297.5 مليون سهم بقيمة 5.9 مليار ريال.

وصعد 15 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.79%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.69%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.66%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.42%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.34%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات والتجارية والمهنية بنسبة 0.29%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.28%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه والطاقة بنسبة 0.18%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.67%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.48%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.06%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.03%.

وقفز 97 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "المصافي" بنسبة 9.91%، ثم سهم "كيمانول" بنسبة 6.79%، ثم سهم "بي سي آي" بنسبة 5.57%، فيما تراجع 78 سهماً على رأسها سهم "أسمنت الجنوب" بنسبة 5.09%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 5.09%، ثم سهم "الحمادي" بنسبة 3.20%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 559.3 مليون ريال سعودي.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.30% خاسراً 10.60 نقطة ليغلق عند مستوى 3576.750 نقطة، وبلغ حجم التداول 14.3 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون ريال عبر تنفيذ 629 صفقة لعدد 45 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفعت 8 أسهم على رأسها سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 9.76%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 6.25%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 4.11%، فيما تراجعت 14 سهما على رأسها سهم "التأمين العربية فالكون" بنسبة 9.80%، ثم سهم "مدينة مسقط للتمويل" بنسبة 8.18%، ثم سهم "التأمين الأهلية" بنسبة 5.52%.