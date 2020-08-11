شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يواصل ارتفاعه -تحليل صباحي- 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر ارتفاعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 5546 نقطة، في ظل اقتراب المؤشر من أعلى مستوى له في اسبوع، وهو ما يعد إشارة ايجابية، مما يشير الى ان المؤشر قد يواصل ارتفاعه لمستوى المقاومة القوي عند 5700 نقطة، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 5450 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,508 وبين مستوى المقاومة هو 5,603 نقطة