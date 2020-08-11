شكرا لقرائتكم خبر عن المعامل (KCPC) يلامس متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 297 فلس، حيث يقابل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قوية ضغطت على السهم ليغلق منخفضا عند مستوى 285 فلس،لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 265 فلس في عملية جني أرباح، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 300 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 280 بينما مستوى المقاومة هو 293 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط