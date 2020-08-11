شكرا لقرائتكم خبر عن مواشي (CATTL) يغلق عند أعلى مستوى له خلال الجلسة -تحليل صباحي- 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 187 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، والذي يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا لمستوى المقاومة القوي عند 197 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 182 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 185 بينما مستوى المقاومة هو 190 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد