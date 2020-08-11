شكرا لقرائتكم خبر عن مواشي (CATTL) يغلق عند أعلى مستوى له خلال الجلسة -تحليل صباحي- 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 187 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، والذي يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا لمستوى المقاومة القوي عند 197 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 182 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 185 بينما مستوى المقاومة هو 190 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر مواشي (CATTL) يغلق عند أعلى مستوى له خلال الجلسة -تحليل صباحي- 11-08-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.