شكرا لقرائتكم خبر عن م الأعمال (KBT)يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 28٫50 فلس، ليعوض بذلك خسائره التي حققها خلال الأسبوع الماضي، في ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، مما يجعل الصورة الكلية ايجابية، لذلك فالأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة الهام عند 32 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 26٫50 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 27.6 بينما مستوى المقاومة هو 29.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد