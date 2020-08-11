شكرا لقرائتكم خبر عن منازل (MANAZEL) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاثنين منخفضا عند مستوى 28٫10 فلس،الا انه اغلق مرتفعا عند مستوى 29٫50 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعد إشارة ايجابية، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة شراء، لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه لمستويات أعلى قد تصل الى 32 فلس كمستوى أول ثم 38 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 27 فلس٫

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 28.4 بينما مستوى المقاومة هو 30.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد