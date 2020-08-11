شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون قطر (VFQS) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 1٫24 ريال، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 1٫25 ريال، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم التالي عند 1٫14 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫28 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.23 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.25 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط