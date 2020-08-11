شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت (QNCD)يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 3٫823 ريال، وذلك بعدما لامس مستوى الدعم الحالي عند 3٫60 ريال، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية ايجابية، لذلك نتوقع إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة القوي عند 4٫30 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 3٫60 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.74 وبين مستوى المقاومة هو 4.01 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد