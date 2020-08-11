شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (DBIS) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال جلسة امس الاثنين حيث اغلق عند مستوى 2٫039 ريال، وذلك بعدما لامس خط القناة الصاعد قصيرة الاجل، كما كون السهم نموذج "Bearish Harami” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1٫90 ريال كمستوى أول ثم 1٫6 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫20 ريال.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.97 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.09 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط