شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الأول (QFBQ) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم ليغلق امس الاثنين عند أدني مستوى له خلال الجلسة وهو 1٫45 ريال، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول لثاني جلسة على التوالي، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 1٫50 ريال، وهو ما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 1٫32 ريال في عملية جني ارباح، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫52 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.43 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.47 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط