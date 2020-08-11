شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بدعم من بيانات المصانع في الصين وتزايد الطلب على الطاقة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 20 دقيقة - 2:50 صباحًا, 11 أغسطس 2020 م المناطق - الرياض سجلت أسعار النفط اليوم ارتفاعاً، بدعمٍ من بيانات تشير إلى تعافي المصانع في الصين، وتزايد الطلب على الطاقة، وآمال بشأن المزيد من الإجراءات التحفيزية التي تقوم بها الولايات المتحدة لدعم الاقتصاد.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 59 سنتاً، أو 1.3 في المئة، لتبلغ عند التسوية 44.99 دولاراً للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 72 سنتاً، أو 1.8 في المئة، لتسجل عند التسوية 41.94 دولاراً للبرميل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أسعار النفط بدعم من بيانات المصانع في الصين وتزايد الطلب على الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.