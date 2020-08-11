شكرا لقرائتكم خبر عن الشركات تعتمد على البطاريات بهدف تقليل رسوم الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

300 دولار.. تكلفة أنظمة البطاريات الآن لكل كيلوواط/ ساعة، بعد انخفاضها من 2000 دولار لكل كيلو واط/ ساعة في عام 2011 «البطاريات تتيح لنا مستوى جديدا تماما من المرونة في قدرتنا على إدارة الطاقة التي نستخدمها». آدم كرامر- شركة سويتش

نظرا لأن البطاريات القادرة على تزويد المباني بالطاقة أصبحت أكبر وأرخص الآن، تتطلع الشركات بشكل متزايد حاليا إلى الاعتماد على حلول تخزين الطاقة بهدف زيادة التحكم في تكاليف الكهرباء.

ويتم بناء بطاريات الشركات عادة لتلبية احتياجات المستخدمين الشخصية، على عكس أنظمة البطاريات الكبيرة التي يتم بناؤها بواسطة مرافق الطاقة لتغذية الشبكات العملاقة.

ويمكن أن يساعد تثبيت هذه البطاريات على المستوى المحلي الشركات على إدارة التكاليف، وذلك عن طريق تخزين الطاقة عندما يكون إنتاجها أو شراؤها أرخص، ومن ثم الاستفادة منها عندما ترتفع الأسعار، أو عند حدوث انقطاع مفاجئ في الكهرباء.

وأطلقت شركة Capital Dynamics السويسرية لإدارة الأصول، الشهر الماضي، حجر الأساس لنظام بطاريات ضخم يسمح لمركز بيانات شركة سويتش Switch Inc بتخزين الطاقة الشمسية، وإدارة تكلفة الكهرباء التي تستخدمها لتبريد مركز خادم بيانات بمساحة 1.3 مليون قدم مربعة في نيفادا. وستوفر هذه البطاريات 60 ميغاواط من سعة التخزين لمدة أربع ساعات، مما يجعلها أكبر بطارية في العالم من نوعية «بطاريات ما وراء العداد» حسبما يطلق عليها.

ويعد نظام البطارية هذا كبيرا بما فيه الكفاية للمساعدة في إمداد المنشأة بالطاقة الشمسية عندما لا تشرق الشمس، مما يقلل من اعتماد الشركة على شبكة الكهرباء. وتتوقع شركة سويتش أن تدفع حوالي 5 سنتات للكيلوواط/ ساعة، أي أقل بعدة سنتات من تكلفة شراء الطاقة من شركة إن في إينرجي NV Energy، والمرافق المحلية الأمريكية المملوكة لشركة بيرك شاير هاثاواي Berkshire Hathaway لصاحبها وارن بافيت Warren Buffett، مما يوفر للشركة عشرات الملايين من الدولارات كل سنة.

وقال آدم كرامر Adam Kramer، نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في شركة سويتش: «البطاريات تتيح لنا مستوى جديدا تماما من المرونة في قدرتنا على إدارة الطاقة التي نستخدمها». وأضاف: «هدفنا الآن هو الاعتماد الكامل على الطاقة الخضراء على مدار الساعة».

أيضا تعد البطاريات جزءا من المحفظة الاستثمارية للطاقة الشمسية والتخزين التي تبلغ تكلفتها 1.3 مليار دولار والتي تبنيها شركة كابيتال دايناميكسCapital Dynamics لتزويد العملاء في ولاية نيفادا الأمريكية بالطاقة، مع انخفاض أسعار أنظمة البطاريات الشمسية واسعة النطاق وبطاريات الليثيوم أيون. وتتوقع كابيتال دايناميكس الاستفادة من المشروع بعد حوالي 15 عاما.

وقال بينوا أليهاوت Benoit Allehaut، المدير الإداري لمدير الأصول للبنية التحتية للطاقة النظيفة: «آمل أن يكون هذا المشروع نموذجا يحتذى به في الصناعة».

وحاليا، تقوم المرافق في جميع أنحاء الولايات المتحدة بتجربة تحديد أسعار الكهرباء بناء على وقت الاستخدام، حيث يتم إضافة المزيد من الطاقة الشمسية إلى الشبكة، مما يزيد من إمدادات الطاقة خلال النهار. ويوفر هذا فرصة لبعض الشركات لتوفير المال عن طريق تخزين الطاقة على مدار اليوم، عندما تكون الأسعار أقل، ومن ثم استخدام الطاقة التي قاموا بتخزينها خلال المساء، عندما تكون الأسعار أعلى.

وحسب تقديرات شركة الأبحاث جايد هاوس إينسايتس Guidehouse Insights ستتمكن الشركات الأمريكية من تخزين 220 ميجاوات من الطاقة داخل أو بالقرب من مقراتها العام المقبل، مقارنة بـ77 ميجاوات فقط هذا العام.

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وتستحوذ البطاريات التجارية والصناعية حاليا على جزء صغير نسبيا من سوق التخزين الكلي، حيث كان نمو السوق مدفوعا بمشاريع مرافق الطاقة واسعة النطاق. ومن المتوقع أن تستخدم المرافق بطاريات تخزين تسع حوالي 3170 ميغاواط العام المقبل، ارتفاعا من 846 ميغاوات هذا العام. لكن جايد هاوس تتوقع نمو استخدام البطاريات التجارية والصناعية بمعدلات مماثلة في السنوات المقبلة، حيث سيتضاعف حجم استخدام كل منهما أربعة أضعاف بحلول عام 2029.

وقال ريكاردو رودريغيز Ricardo Rodriguez، محلل التخزين في جايد هاوس: «خلال الفترة المقبلة سنشهد زيادة معدلات الاعتماد على بطاريات التخزين، وسط مجموعة واسعة من العملاء التجاريين والصناعيين».

وحتى الآن على مستوى قارة أمريكا لشمالية، توجد أكبر بطارية تجارية غير مملوكة لمرافق الطاقة في أونتاريو بكندا، حيث تعتبر رسوم الطلب هناك - وهي الرسوم الإضافية التي تفرضها بعض مرافق الطاقة مقابل الحفاظ على الإمدادات المستمرة مهما كانت الظروف - مرتفعة نسبيا على العملاء الصناعيين.

وخلال العام الماضي، تم كسر الرقم القياسي للتخزين بعد طرح نظام بطارية بقوة 10 ميغاواط لمدة ساعتين، تم تصميمها لمصفاة النفط رويال داتش شل بي إل سي Royal Dutch Shell PLC في أونتاريو بكندا.

وتم تطوير هذه البطارية القياسية على يد شركة كونفرجنت إينرجي بلس باور إل بي Convergent Energy + Power LP، وهي شركة مسئولة عن تطوير أنظمة التخزين، ومملوكة لشركة الأسهم الخاصة إينرجي كابيتال بارتنرز إل إل سي Energy Capital Partners LLC.

وقال جوهانس ريترسهاوزن Johannes Rittershausen، الرئيس التنفيذي لشركة كونفرجنت، إن الشركة تتطلع للاستفادة من الأسواق الناشئة في شمال شرق ووسط المحيط الأطلسي مع انخفاض أسعار البطاريات. وأضاف، إنه عندما تأسست الشركة في عام 2011، كانت تكلفة أنظمة البطاريات حوالي 2000 دولار للكيلوواط/ ساعة. ولكن الآن، انخفضت الأسعار إلى ما يقرب من 300 دولار للكيلوواط/ ساعة.

وقال ريترسهاوزن: «أدى انخفاض الأسعار إلى تشجيع الكثير من العملاء ممن لم يكونوا يروا أن هناك فائدة مالية حقيقية من تخزين الطاقة قبل 10 سنوات.»

ومع ذلك، لا يمكن للشركات الأمريكية في كل الأماكن تركيب بطارياتها الخاصة بسبب اللوائح. وكانت كاليفورنيا ونيويورك وماساتشوستس من بين أولى الولايات التي سمحت بتخزين البطاريات التجارية والصناعية. ومن المتوقع أن تفتح المزيد من الولايات الباب أمام تخزين الطاقة، مع سعي الشركات لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة، والتطلع إلى خفض تكاليف الكهرباء.

وحققت شركة سيري نيفادا بروينج كوSierra Nevada Brewing Co.، التي تدير مصانع للمشروبات في شيكو، وكاليفورنيا، وميلز ريفر، ونورث كارولاينا، بالفعل عوائد من استخدام نظام بطارية بقوة 500 كيلووات لتخزين الطاقة، والذي تم تركيبه في مقر الشركة في شيكو عام 2017 بهدف تخزين الطاقة الشمسية الموجودة في الموقع والمحركات الغازية الدقيقة.

وعلى مدار عدة سنوات، كانت الشركة التي تحتاج للطاقة بكميات كبيرة لتشغيل عملياتها في كل صباح- تدفع رسوما عالية لشركة المرافق المحلية التابعة لها، وهي شركة بي جي آند إي.PG&E Corp

وقبل تركيب البطاريات، كانت رسوم الطاقة الشهرية للشركة تتجاوز في بعض الأحيان الـ 50 ألف دولار. لكن الآن، تتحكم الشركة في فواتير الكهرباء وتدفع أقل من 10 آلاف دولار شهريا، عن طريق تفريغ الطاقة من البطاريات عندما تتجاوز احتياجاتها قدرتها على توليد الكهرباء في الموقع.

ختاما، تؤكد ماندي ماكاي Mandi McKay، مدير الاستدامة في سييرا نيفادا، أن نظام تخزين الطاقة في البطاريات يؤتي ثماره بسرعة. وأضافت: «تخزين الطاقة قد ينتج عنه توفير مئات الآلاف من الدولارات».