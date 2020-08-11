الناقـلات الوطنيـة تخـدم أكثـر مـن 105 وجهـات عـالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

عززت الناقلات الوطنية شبكة رحلاتها خلال شهر أغسطس/ آب لتخدم أكثر من 105 وجهات إجمالية في العالم، لتخدم المسافرين من وإلى دولة الإمارات، في إطار الاستئناف التدريجي لتشغيل الوجهات حول العالم، في ظل بعض القيود على تشغيل رحلات الركاب بسبب «كوفيد 19».

تشغل شركات الطيران الوطنية رحلاتها إلى نحو 170 وجهة في العالم، ومع استثناء الوجهات المشتركة بين الناقلات الوطنية، تصل هذه الوجهات التي تخدمها إلى نحو 105 وجهات موحدة.

وتشغل شركات الطيران الوطنية رحلاتها من، وإلى الإمارات التي تضم كلاً من «طيران الإمارات»، و«الاتحاد للطيران»، و«فلاي دبي»، والعربية للطيران»، و«العربية للطيران أبوظبي»، إضافة إلى «ويز إير أبوظبي» التي أعلنت عن عدد من الوجهات المستقبلية.

وتواصل طيران الإمارات توسيع شبكة خطوطها، ليصل عدد المحطات التي تغطيها شبكة خطوطها في أغسطس/ آب إلى 70 مدينة، أي ما يعادل أكثر من نصف عدد المحطات العالمية التي كانت تخدمها قبل اندلاع الجائحة. وتوفر الناقلة لعملائها إمكانية مواصلة سفرهم براحة وأمان عبر مركزها في دبي، بين الأمريكتين، وأوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية. كما يمكن للعملاء من مختلف المحطات التوقف في دبي، مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.

وبدأت الاتحاد للطيران تدريجياً، باستئناف رحلاتها إلى عدد متزايد من الوجهات على شبكة وجهاتها العالمية، في أعقاب التخفيف من القيود المفروضة على السفر من قبل السلطات المعنية في دولة الإمارات للمواطنين، والمقيمين، علماً أن جميع الرحلات تبقى خاضعة للقوانين التي وضعتها السلطات في دولة الإمارات ودول الوجهات.

وخلال شهري أغسطس/ آب، وسبتمبر/ أيلول، وفي حال تم رفع القيود الدولية المفروضة وإعادة فتح الأسواق الدولية، تنوي الشركة تشغيل رحلات إلى 61 وجهة عالمية من مقرها في أبوظبي، لتشغل بذلك 50% من طاقتها الاستيعابية التي كانت تشغلها قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد. واستأنفت «فلاي دبي» رحلاتها المنتظمة من 7 يوليو/ تموز إلى نحو 24 وجهة، فيما يتوقع إضافة المزيد من الوجهات مع رفع القيود من قبل دول العالم لترتفع أعداد الوجهات إلى 66 محطة خلال فصل الصيف.

وتقوم «العربية للطيران» حالياً بتشغيل الرحلات من الشارقة إلى وجهات مختارة من شبكة وجهاتها، بأكثر من 21 وجهة، حيث تشغل رحلات مخصصة لرعايا باكستان، والهند، إضافة إلى رحلاتها إلى الإسكندرية، وسوهاج، وبيروت، والكويت، والسودان، حسب الموقع الإلكتروني للشركة. وبدأت العربية للطيران أبوظبي، الناقل الوطني الجديد الذي ينضم شركات الطيران الوطنية، بتشغيل الرحلات إلى وجهات مختارة إلى أفغانستان وبنجلاديش ومصر واستقبل مطار أبوظبي الدولي أولى رحلات شركة «ويز إير»، شركة الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة والأكبر في وسط وشرق أوروبا، القادمة من بودابست عاصمة المجر، في الأول من يوليو/ تموز الجاري. وتأتي هذه الخطوة لتضاف إلى شبكة مسارات الشركة التي تربطها بالعاصمة أبوظبي.