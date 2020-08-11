الموافقة القنصلية شرط سفر الإماراتيين إلى أوروبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

قالت «طيران الإمارات» إنه «يتعين على مواطني الإمارات الحصول على موافقة من القنصلية العامة التابعة لوجهتهم الأوروبية في بلد المغادرة، قبل السفر إلى كافة الدول الأوروبية، باستثناء المملكة المتحدة واليونان».

أضافت «طيران الإمارات» في تحديث عن متطلبات سفر المواطنين إلى أوروبا: «إذا كنتم من مواطني دولة الإمارات وتخططون للسفر من دبي إلى فرنسا على سبيل المثال، فإنه يتعين عليكم التقدم بطلب لدى القنصلية الفرنسية العامة في دبي. إما إذا كنتم تخططون للسفر من أستراليا إلى فرنسا عبر دبي، فيتعين عليكم التقدم بطلب لدى القنصلية الفرنسية العامة في أستراليا».

وأوضحت الناقلة: «نعمل باستمرار على تحديث صفحة متطلبات السفر لإطلاع المسافرين على إرشادات ونصائح وقيود السفر الخاصة بكل وجهة من الوجهات التي نسير رحلات إليها حالياً».

وأشارت الناقلة إلى أنه «سيطلب من جميع المسافرين من دبي إلى المملكة المتحدة أو أوروبا (وغيرها من الوجهات الإلزامية) إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) لتأكيد عدم الإصابة بفيروس كورونا قبل فترة لا تتجاوز 96 ساعة من موعد المغادرة، وإبراز الشهادة التي تتضمن نتيجة الاختبار عند إنجاز إجراءات السفر».

وقالت الناقلة إن «القيود المطبقة على الرحلات والسفر والمتعلقة بجائحة كورونا لا تزال سارية المفعول في الكثير من البلدان حول العالم. علاوة على ذلك، نحن نراقب تطور الأوضاع عن كثب، ونأمل استئناف تقديم الخدمات إلى هذه الوجهات بمجرد أن تسمح لنا الظروف بذلك. ويشمل ذلك الحصول على الموافقات الحكومية وتخفيف القيود المفروضة على السفر واستئناف الرحلات التجارية. وسنعلن عن استئناف تقديم الخدمات، عندما تسمح لنا الأوضاع بذلك».