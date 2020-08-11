1.021 مليار إيرادات «العربية للطيران» و«كورونا» يكبدها 169 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

سجلت «العربية للطيران» خسائر 169 مليون درهم خلال النصف الأول المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2020، والتي جاءت كنتيجة مباشرة لأداء الربع الثاني الذي تأثر بشدة بالتداعيات الناجمة عن وباء «كوفيد-19» ووقف عمليات الرحلات الجوية المنتظمة.

وبلغت إيرادات الشركة 1.021 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من 2020، بانخفاض نسبته 53% مقارنة مع 2.173 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2019. وقدمت «العربية للطيران» خدماتها لنحو 2.48 مليون مسافر انطلاقاً من مراكز عملياتها الأربعة خلال النصف الأول من العام، بانخفاض 57% مقارنة بعدد المسافرين في النصف الأول من 2019.

يعود السبب المباشر للانخفاض في نتائج النصف الأول إلى أداء الربع الثاني من العام، والذي تأثرت خلاله حركة الملاحة الجوية بنسبة كبيرة نتيجة وباء «كوفيد-19». فقد توقفت الرحلات الجوية المنتظمة نظراً لإغلاق المطارات وتعليق الرحلات، واعتمدت حركة الطيران خلال الربع الثاني في معظمها على الرحلات الخاصة والعارضة ورحلات الشحن الجوي. وقد أدت تداعيات هذا الوضع إلى انخفاض إيرادات الشركة في الربع الثاني لتصل إلى 120 مليون درهم، وبالتالي التأثير على ربحية الربع الثاني الذي سجل خسائر صافية قدرها 239 مليون درهم.

وسارعت «العربية للطيران» إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التكاليف الإجمالية وتعزيز السيولة بالرغم من هذه التحديات، عبر سلسلة إجراءات.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: استهلت العربية للطيران عام 2020 بانطلاقة قوية ومبشّرة بعام جديد من النمو والربحية، ولكن التداعيات غير المسبوقة التي تسبب بها وباء «كوفيد-19» وضعت قطاع الطيران العالمي في مواجهة أقوى التحديات في تاريخه. وقد تبلور التأثير الكبير لوباء «كوفيد-19» على حركة الطيران خلال الربع الثاني نتيجة لإغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية في جميع الأسواق الرئيسية، وجاء هذا الواقع ليدفع بشركات الطيران إلى التركيز على ضبط التكاليف ودعم جهود الإغاثة العالمية عبر الرحلات الخاصة والمساعدات الجوية.

وأضاف: بفضل نموذج الأعمال المرن الذي تنتهجه العربية للطيران، نجح فريق الإدارة في المبادرة سريعاً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط التكاليف وتعزيز السيولة، إضافة إلى الاستمرار في تشغيل الرحلات التجارية حيثما أمكن. وقد أثمرت هذه الإجراءات المبكرة التي اتخذتها الشركة في تعزيز السيولة والحد من الخسائر الصافية خلال النصف الثاني، وفي الوقت نفسه المساعدة خلال هذه المرحلة الحرجة من خلال دعم جهود الإغاثة ونقل البضائع الأساسية وإعادة المواطنين إلى بلدانهم.

واختتم آل ثاني: يستند قطاع الطيران العالمي إلى أسس راسخة تتيح له مواصلة لعب دور محوري في إعادة انتعاش الاقتصاد العالمي. وتزامناً مع ما نشهده من افتتاح تدريجي لعدد من الأسواق حول العالم، بات واضحاً أن تداعيات وباء «كوفيد-19» على قطاع الطيران ستستمر خلال المرحلة المقبلة، وأن التعافي من تأثيره سيكون بشكل تدريجي. ونحن في العربية للطيران واثقون من قدرتنا على تجاوز هذه التداعيات، وننظر إلى هذا التحدي انطلاقاً من رؤية بعيدة الأمد، تهدف بصورة أساسية إلى ضمان استمرارية الأعمال.