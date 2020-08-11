«البنوك» و«الطاقة» يقودان ارتفاع «داو».. و«التكنولوجيا» تخفض «ناسداك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقفت مؤشرات الأسهم العالمية أمس الاثنين، بيانات أمريكية وصينية إيجابية لتبدأ تداولات الأسبوع على ارتفاع، حيث تباطؤ معدل تراجع أسعار المنتجين بالصين وصعدت أسعار النفط، وشكلت قرارات تنفيذية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعماً إضافياً للأسواق.

في بورصة نيويورك، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تداولات أمس الاثنين بعد إجراءات الرئيس دونالد ترامب لمواجهة تداعيات «كوفيد19»، وارتفعت أسهم قطاعي البنوك والطاقة ليكونا الأفضل أداءً، لكن المؤشران «إس آند بي» و»ناسداك» تراجعا في وقت لاحق ليبددا مكاسبها تحت ضغط تراجع أسهم شركات التكنولوجيا.

مع عدم التوصل لصفقة بشأن حزمة التحفيز الجديدة حتى الآن ووقع الرئيس الأمريكي في عطلة نهاية الأسبوع أوامر تنفيذية، من ضمنها تمديد إعانة البطالة الإضافية أسبوعياً، لتكون 400 دولار بدلاً من 600 دولار سابقاً.

ووقع ترامب كذلك على إجراءات تهدف إلى وقف عمليات الإخلاء من المنازل لغير القادرين على دفع الإيجار، وتقديم إعفاء ضريبي وتأجيل مدفوعات قروض الطلاب.

كما يراقب المستثمرون العلاقات المتدهورة بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن قالت بكين إنها ستفرض عقوبات على 11 مواطناً أمريكياً من بينهم عضوا مجلس الشيوخ «تيد كروز» و«ماركو روبيو».

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 0.7% أو ما يعادل 250 نقطة تقريبا، كما زاد «ستاندرد أند بورز» بنحو 0.4% قبل أن يتراجع في وقت لاحق بشكل طفيف، وارتفع «ناسداك» بنسبة مماثلة لكنه سرعان ما انزلق فاقداً 1%.

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس الاثنين، وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.8%، في مستهل أسبوع قد يشهد تداولات فاترة مع بدء العطلات الصيفية للمتعاملين.

وارتفعت القطاعات الأكثر حساسية للحالة الاقتصادية مثل البنوك والنفط والغاز وصناع السيارات بعد أن أظهرت البيانات انحساراً في انكماش أسعار المصانع بالصين في يوليو/ تموز، بفعل صعود أسعار النفط العالمية وعودة النشاط الصناعي إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا.

وصعدت أسهم شركات الطاقة الكبرى بي.بي ورويال داتش شل وتوتال نحو 2% بالتوازي مع ارتفاع أسعار الخام بعد أن أثارت أرامكو السعودية تفاؤلاً حيال الطلب الآسيوي وعقب تعهد العراق بتعميق تخفيضات المعروض.

وقفز سهم شركة سبي الهندسية الفرنسية 5.7% بعد رفع تصنيفه إلى «شراء» من جيفريز، في حين نزل سهم مستثمر التكنولوجيا الهولندي بروسوس لليوم الثالث على التوالي متأثراً بالاستعدادات الأمريكية لحظر التطبيقين الصينيين الرائجين وي-تشات وتيك-توك.

وانخفض قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية، وهما من القطاعات ذات الثقل، واحدا % و0.4% على الترتيب، ما حد من مكاسب السوق عموماً.

وفي آسيا، صعدت مؤشرات الأسهم في كوريا الجنوبية لليوم السادس على التوالي عند ختام تعاملات الاثنين، مع بيانات صينية وقفزة في سهم هيونداي، كما ارتفعت الأسهم الصينية 0.75%.

وتلقت الأسهم في كوريا الجنوبية الدعم من صعود سهم شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية «هيونداي» والتي شهدت مكاسب تتجاوز 17% خلال التعاملات قبل أن تنهي التداولات عند أعلى مستوى منذ 23 مايو/أيار عام 2017.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر «كوسبي» للأسهم في كوريا الجنوبية بنحو 1.5% ليغلق عند مستوى 2386.4 نقطة، وهو أعلى إغلاق منذ 15 يونيو/حزيران عام 2018.

كما أن نسبة الصعود البالغة 1.5% هي أعلى وتيرة مكاسب يومية منذ 28 يوليو/تموز الماضي، مع حقيقة أن يسجل ارتفاعاً لليوم السادس على التوالي.