«اقتصادية عجمان» تحصل على 4 شهادات «آيزو»

حصلت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أمس على 4 شهادات «آيزو»، وهي«آيزو استمرارية الأعمال 22301»، و«الصحة والسلامة المهنية 45001»، و«نظام إدارة البيئة 14001»، و«نظام الإدارة المتكامل «PAS 99»، واستلم الشهادات فريق العمل الذي يضم نخبة من الكوادر الوطنية المؤهلة في مجال التميز والجودة.

وأكد علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، حرص الدائرة على تطوير أنظمة وسياسات وإجراءات العمل وفق أفضل الممارسات العالمية.. مشيراً إلى أن الحصول على هذه الشهادات يعكس التزام الدائرة بمعايير الجودة العالمية.

وأوضح النعيمي أن «آيزو استمرارية الأعمال 22301» يضمن استمرارية عمليات الدائرة الحيوية، وعدم انقطاع خدماتها في كل الظروف الطارئة والاستثنائية، ويضمن تطبيق مواصفة «آيزو الصحة والسلامة المهنية 45001» بيئة عمل صحية وآمنة وسعيدة.. مضيفاً أن الدائرة تحافظ على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة من خلال تطبيق مواصفة «آيزو نظام إدارة البيئة»

وقال عبدالله أحمد الحمراني، مساعد المدير العام لشؤون التسجيل الاقتصادي والرقابة في الدائرة، إن حصول الدائرة على نظام الإدارة المتكامل ومواصفة استمرارية الأعمال يدعم العمليات الإدارية.(وام)