أرباح «العالمية القابضة» تقفز 7472% إلى 813.5 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

قفزت أرباح الشركة العالمية القابضة بنسبة 7472% إلى 813.53 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 10.77 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.46 مليار درهم، مقارنة مع 353 مليون درهم في النصف الأول 2019.

من جهة ثانية، وافق مجلس إدارة «العالمية القابضة» على استكمال إجراءات الاستحواذ على جزء من حصص في 4 شركات بواسطة الشركات التابعة.

وأوضحت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، أن الشركات هي: «ابيكس» الوطنية لخدمات الوطنية عن طريق الاستحواذ على 60% من رأسمالها، و«ار ميد» للوازم الطبية، عبر الاستحواذ على 52% من رأسمالها، والاستحواذ على 94% من رأسمال مال صندوق «فالكون»، إضافة للاستحواذ على 60% من رأسمال مجموعة شركات «أفكار».