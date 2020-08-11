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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «كورونا» يكبّد أباطرة العقار في هونج كونج 7.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 11/08/2020
تضرر السوق العقاري في هونج كونج من جراء الضربة المزدوجة المتمثلة في الاضطرابات السياسية وتفشي فيروس «كورونا» المستجد في البلاد خلال الأشهر الماضية. وتسببت الأزمة في خسارة كبار أباطرة العقارات في هونج كونج 7.7 مليار دولار أمريكي من ثرواتهم التي لا تزال تفوق مجتمعة حاجز ال 107 مليارات دولار أمريكي.
في شركة «وارف» للاستثمار العقاري التابعة للملياردير بيتر وو، انخفض دخل تأجير التجزئة بنحو الثلث في النصف الأول من العام الجاري ما تسبب في خسارة بنحو 955 مليون دولار أمريكي. وتراجعت عائدات مبيعات العقارات في «سي كيه أسيت القابضة» للملياردير لي كا شينج بأكثر من 60%. وخفضت شركة سن هونج كاي الإيجارات لبعض المستأجرين.
ومع منع «كوفيد-19» السياح من القدوم إلى هونج كونج، إضافة إلى قانون الأمن القومي الذي يهدد مكانتها كمركز مالي، تتقلص الثروة التي جمعها أباطرة العقارات في البلاد فجأة.
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