شكرا لقرائتكم خبر عن 33 % من الشركات البريطانية تعتزم إلغاء وظائف والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم واحدة من كل ثلاث شركات في المملكة المتحدة، إلغاء وظائف في الربع الثالث من العام وفق ما أظهرت الدراسة التي أجراها معهد «تشارترد إنستيتيوت أوف برسونل أند ديفلوبمنت» ومجموعة العمل الموقت «أديكو». وفي المجموع، يعتزم 33% من ألفي صاحب عمل شملهم الاستطلاع، تسريح موظفين بحلول نهاية سبتمبر/أيلول. (أ.ف.ب)

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