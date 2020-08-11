شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع الجدل بشأن النموذج الاقتصادي العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



يكاد يُجمع اقتصاديو التيار السائد، من الاقتصادي الأمريكي بول كروجمان، الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد عام 2008، المحسوب على اليسار الليبرالي الأمريكي، إلى الاقتصادي الأمريكي الآخر المحسوب على تطبيقات نظرية جانب العرض Supply-side theory، جلين هوبارد، وغيرهما من المدافعين عن النيوليبرالية، المحسوبين على اليمين، على سرديات مسلَّم بها، من قبيل «ميل مستوى الأجور للثبات والانحدار إلى أسفل»، بما يعني أنه في ظروف الركود والأزمات، يتعين على العاملين القبول بتخفيضات في الأجور، ما يسمح للأعمال التجارية بتحقيق مزيد من الدخل المتاح (Disposable income)، (من وفورات تكلفة الأجور)، فتعيد قطاعات الأعمال استثمار هذا الدخل الإضافي، ويرتفع حجم الاستثمار، ما تنجم عنه إعادة توظيف المسرحين، ومن ثم يتم تعافي الأجور.

هي «نظرية التنقيط من أعلى» (Trickle-down theory)، التي تقول إنه يجب تخفيض الضرائب على الشركات والأثرياء في المجتمع كوسيلة لتحفيز الاستثمار في قطاعات الأعمال على المدى القصير، وإفادة المجتمع بشكل عام على المدى الطويل. واستمر هذا «المخيال» الفكري الاقتصادي مهيمناً زهاء قرن من الزمان، ومع أنه تعرض للنقد والإزاحة في ثلاثينات القرن الماضي، على يد الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز، إلا أنه عاد واكتسح الكينزية من طريقه منتصف سبعينات القرن الماضي بعد الصدمة النفطية (السعرية) الأولى عام 1973، وتسببها بارتفاع الأسعار (نتيجة لارتفاع سعر الوقود، المُدخل الأساسي في تكاليف الإنتاج للكثير من القطاعات والأنشطة)، لتبدأ رحلة انحسار الفكر الاقتصادي الكينزي الذي كان محل شبه إجماع، تطبيقياً، في كل بلدان الرأسماليات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة، حتى نهاية ستينات القرن الماضي. فقد شهدت اقتصادات هذه البلدان، إثر تلك الصدمة، ارتفاعاً في أعداد ونسب البطالة، التي رافقها ارتفاع في معدلات التضخم النقدي (ارتفاع أسعار)، ما أثمر ظاهرة الركود التضخمي «Stagflation». فكان أن عمدت الحكومات إلى تغيير مسار السياسات، باتجاه مزيج من السياسات التوسعية المضادة للركود، والتقييدية (التقشفية) المضادة للتضخم، ما مهد الطريق لعودة تطبيقات «اقتصادات جانب العرض» (Supply-side economics)، والليبرالية الجديدة التي نجحت في البقاء «في الحكم» حتى اليوم، بفضل استمرار سيطرة التيار السائد في علم الاقتصاد على «مواقع» تدريسه، وترويجه. ولا تزال مفاهيم من قبيل «إن التجارة الحرة لها فوائد عميمة يجني ثمارها الجميع؛ وإن التضخم يحدث بسبب كثرة الأموال التي تلاحق عددًا قليلاً جدًا من السلع؛ وإن عدم المساواة في الدخل يعود إلى عدم قيام العمال برفع مستوى تعليمهم وتأهيلهم ورفع انتاجيتهم؛ وإن خفض الضرائب على قطاعات الأعمال يخلق وظائف، وإن الدولة يجب أن تنسحب تماماً من الحياة الاقتصادية، وأن تتحلل من مسؤولياتها في تأمين الخدمات الأساسية للسكان مثل التعليم والطبابة، وتترك السوق يتكفل بتصحيح هذه الاختلالات وغيرها، إلخ من المفاهيم التي أفضت إلى المأزق الذي وجد العالم نفسه اليوم متورطاً فيه. ثم يضاف إلى ذلك فشله باستمرار في التنبؤ بالمستقبل، بسبب انشغالاته اليومية بمتابعة أرقام مؤشرات الأداء في البورصات التي تعتمد بدورها على مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي التي تجند الدولة أجهزتها الخاصة بها لإصدار تقارير منتظمة بشأنها بانتظام لمواكبة أعمال المقامرة الاقتصادية الورقية الجارية في البورصات، التي تتناوب على الدوام اليومي، لتجسّر الفجوة الزمنية بين أوقات افتتاحاتها، وإغلاقاتها.

لقد أصبح هنالك شبه إجماع بين كبار الاقتصاديين في العالم، بغربه، وشرقه، على أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، التي خلفتها الإغلاقات الطويلة للاقتصادات، تختلف هذه المرة تماماً عن تلك التي نجمت عن أزمة 2008. وهي لذلك تحتاج إلى مقاربات علاج مختلفة، وسياسات اقتصادية تطبيقية أيضاً، مختلفة عن تلك التي اتُّبعت في معالجة الأزمات السابقة. وهذه المرة لم تكن الأزمة نتيجة انفجار فقاعة من فقاعات الأصول التي تنفخ فيها يومياً المضاربات المحمومة، كما هي فقاعة «الدوت كوم»،(Dot-com bubble)، لشركات تكنولوجيا المعلومات، التي نُفخ فيها ابتداء من عام 1995، وانفجرت في عام 2000؛ أو فقاعة الرهن العقاري (Housing bubble)، التي بدأ النفخ فيها اعتباراً من عام 2004، وانفجرت في عام 2008، نتيجة تضخيم قيمة المستندات الورقية للأصول العقارية السكنية وتوريقها في صورة ما صار يعرف بالمشتقات (Derivatives) - هذه الأزمة هي حصيلة رزمة من الاستحقاقات الواجب سدادها، والتي ترتبت على سنوات من الغرف من كال مصادر نمو الثروة، بوتيرة بالغة السرعة لم تحفل بمواعيد استحقاقات دفع فواتير هذا الغرف اللا معقول.

ليست جائحة «كوفيد-19» وحدها من حفز مثل هذه النقاشات، وإنما كانت سبقتها حوادث أثارت الخوف والقلق في الأسواق العالمية، ونعني بها تحديداً، اندلاع الحروب التجارية، خصوصا ًبين الكبار، الولايات المتحدة، والصين، واللجوء «لسلاح» الحمائية (Protectionism)، ما أطلق العنان لكثير من الكتابات والتصريحات التي راحت تنعى عصر العولمة، وتتحدث عن مرحلة مبهمة من التحولات السلبية في العلاقات الاقتصادية الدولية. وللحديث صلة.

* كاتب بحريني