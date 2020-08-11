تعاون بين «دبي للـذهب» و«ناسداك» في تقـنيات أسواق الـمال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



أعلنت شركة ناسداك وبورصة دبي للذهب والسلع عن توقيع اتفاقية تعاون في مجال تقنيات أسواق المال، ستقوم ناسداك بموجبها بتزويد بورصة دبي للذهب والسلع بحزمة كاملة من حلول السوق المتكاملة.

وتتضمن هذه الحلول المقدّمة عبر نظام الإطار المالي المتكامل من ناسداك Nasdaq Financial Framework (NFF)، منصات للتداول والتقاص الفوري لفئات الأصول المتعددة، وتطبيقات إدارة مخاطر ما قبل التداول، وتوفير معلومات تحليلية للسوق، والرقابة على السوق، إضافةً إلى تطبيقات ضمان الجودة اللازمة لحماية السوق وأعضاء البورصة والحفاظ على نزاهة التداول. كما أن تطبيقات ناسداك للتقاص الفوري ستزود بورصة دبي للذهب والسلع بقدرات تقاص فائقة السرعة لفئات الأصول المتعددة، إلى جانب إدارة التسويات والمخاطر بكفاءة. وسوف تسمح هذه الحلول المصممة لتنفيذ عمليات فعالة وموثوقة، لبورصة دبي للذهب والسلع بتقديم قدرات تقاصّ متكاملة للأسواق المالية الإقليمية والعالمية على حد سواء.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: سعداء بشراكتنا مع شركة ناسداك في المرحلة القادمة من تطوير بورصة دبي للذهب والسلع، من خلال مجموعة الحلول التقنية من ناسداك، حيث سنتمكن من تزويد أعضاء البورصة وعملائهم بتحسينات مستمرة على مستوى أداء الخدمات. كما سنتمكن من خلال هذه الشراكة من تقديم الخدمات لمزودي خدمات البنية التحتية السوقية الآخرين، سواء في المنطقة أو خارجها، وذلك في إطار الرؤية الأوسع لتطوير أسواق رأس المال في دولة الإمارات.