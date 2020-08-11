السعة المقعدية في الإمارات فوق مستويات يوليو

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انخفضت السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران العالمية لرحلاتها خلال الأسبوع الذي بدأ من 10 أغسطس الجاري، بسبب القيود التي تفرضها الدول على السفر الدولي، ما كسر سلسلة الارتفاعات التي سجلها قطاع النقل الجوي في ما يخص السعة المقعدية.

وتراجعت السعة المقعدية للرحلات المجدولة في دولة الإمارات خلال الأسبوع الذي بدأ من 10 أغسطس، بنسبة طفيفة بلغت 3.6% لتصل إلى 428.8 ألف مقعد، حيث لا تزال أعلى من مستوى الأسبوع الأخير من يوليو، وذلك وفقاً لبيانات «أوه إيه جي» المتخصصة في بيانات الطيران. وسجلت السعة في منطقة الشرق الأوسط تراجعاً 2.9% إلى 1.85 مليون مقعد، بعدما كانت 1.9 مليون مقعد في الأسبوع السابق، لكنها لا تزال أعلى من مستوى الأسبوع الأخير من يوليو. وتشغل شركات الطيران الوطنية رحلاتها إلى العديد من الأسواق العالمية، إلا أن القيود المفروضة على النقل الجوي في بعض الدول الكبرى، تحول دون زيادة السعة، بسبب اعتماد الناقلات على مسافري الترانزيت بين الأسواق.

وبحسب تقرير «أوه إيه جي»، كان قطاع النقل الجوي، شهد خلال الأسبوع الماضي نحو 60 مليون مقعد مجدول، إلا أنه قد تخلى عن هذا المستوى خلال الأسبوع الجاري، بسبب قيود السفر الجديدة. ومن المقرر أن ترتفع السعة المقعدية خلال الأسبوعين المقبلين بنسبة 5%.