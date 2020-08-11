شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصنف الاقتصاد البريطانـــي ناشـــئاً؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل



بدأ بعض المحللين في وول ستريت يتساءلون عما إذا كان تقلب الجنيه الإسترليني، وتراجع النفوذ العالمي والاعتماد على المستثمرين الأجانب، يمكن أن يحول اقتصاد المملكة المتحدة إلى وضع «السوق الناشئة».

وتحذر الشركات من أن «المقامرة الضخمة» بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تزيد من أزمة الوظائف البريطانية المتفاقمة.

وقد اقترح «بنك أوف أمريكا» في مذكرة حديثة للعملاء، أنه ربما حان الوقت للتعامل مع الجنيه البريطاني كعملة سوق ناشئة، مستشهداً بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتفاقم ديناميكيات الديون نتيجة لتفشي الوباء.

وهناك أسباب تجعل تخفيض التصنيف إلى حالة الأسواق الناشئة مآلاً طبيعياً. فالجنيه يشهد طفرة تداول، والمستثمرون متمسكون بثقتهم في المؤسسات البريطانية، وهناك طلب مرتفع على أوراق الدين الصادرة عن حكومة البلاد.

لكن ما تكشف عنه المقارنات هو أن المستثمرين يستعدون لعالم تتضاءل فيه مكانة المملكة المتحدة. وقال توماس بو، الخبير الاقتصادي البريطاني في شركة «كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث: «لا نعتقد أن هناك أي خطر من أن المملكة المتحدة ستُعتبر فجأة سوقًا ناشئة». لكنه حذر من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وطريقة تعاملها مع الوباء أضرتا بالثقة عموماً.

وتكافح المملكة المتحدة، التي لديها واحدة من أعلى معدلات وفيات الأفراد في العالم نتيجة الإصابات بوباء كوفيد - 19، ركوداً عميقاً نتيجة عمليات الإغلاق التي كانت تهدف إلى احتواء الفيروس.

ويتوقع بنك إنجلترا أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 14% هذا العام، وهو أسوأ تراجع له منذ أكثر من 300 عام. كما أن لدى الدولة فرصة لا تزيد على ستة أشهر لإبرام اتفاق تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي، أكبر سوق تصدير لها.

وسوف تضطر الحكومة لإنفاق 38 مليار دولار على دعم الإعفاءات الضريبية نتيجة أزمة الوظائف. وقد أصبح الجنيه متقلباً للغاية وسط عدم اليقين بشأن مسار المملكة المتحدة المستقبلي، ويتم تداوله حالياً عند 1.26 دولار، بانخفاض أكثر من 15% منذ استفتاء خروج بريطانيا لعام 2016.

ولم يقدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أي دعم لاقتصادها. ومن المرجح أن يغير بشكل دائم الطريقة التي ينظر بها المستثمرون إلى الجنيه. كما يتوجس المستثمرون من أن تضطر بريطانيا للإنفاق فوق حدود إمكاناتها.

وتعاني بريطانيا منذ سنوات من عجز كبير في الحساب الجاري، وهو ما يعني أنها تنفق على السلع والخدمات والاستثمارات في الخارج أكثر مما تجنيه في الداخل. ويقترن هذا النهج حالياً بعجز مالي متفاقم، حيث تقترض مبالغ ضخمة لتمويل خطط الإنعاش التي فرضتها الجائحة. وقد تجاوزت ديون بريطانيا في مايو / أيار الماضي حجم الاقتصاد بأكمله لأول مرة منذ عام 1963.

وكشف وزير المالية ريشي سوناك هذا الأسبوع عن حزمة تحفيز أخرى لفيروس كورونا بقيمة 37 مليار جنيه إسترليني (37.8 مليار دولار) تهدف إلى القضاء على أزمة الوظائف المتزايدة. وتوقع معهد الدراسات المالية، وهو مركز أبحاث اقتصادي، أن تدفع الإجراءات الأخيرة عجز هذا العام فوق 300 مليار جنيه إسترليني.

هذه الديناميات تجعل بريطانيا عرضة لارتفاع أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن تظل على هذا الحال لفترة طويلة. لكن ارتفاع التضخم يمكن أن يغير كل المعادلات.

وهذا سيؤدي إلى ارتفاع العجز المالي في العام المقبل إلى مستويات أعلى مما هو عليه في دول مثل تركيا والمكسيك وأعلى من متوسط مستوياته في مجموعة العشرين.

وبمقاييس الدول المتقدمة والناشئة لا تزال المملكة المتحدة سادس أكبر اقتصاد في العالم، وتصنف عموماً ضمن مجموعة الاقتصادات المتقدمة. ويشكل الجنيه الإسترليني 4.4% من احتياطياتها من العملات، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، وهو ما يجعل رهان البنوك المركزية الأجنبية عليه رهاناً آمناً. كما يضع المستثمرون الكثير من الثقة في مؤسسات الدولة، بما في ذلك بنك إنجلترا، الذي أُسس قبل أكثر من 325 عاماً. وقد تحرك البنك المركزي بسرعة خلال الأزمة الحالية، وخفض أسعار الفائدة وزاد من برنامج شراء السندات.

وتسمح عمليات شراء السندات لحكومة المملكة المتحدة بتمويل جهود التعافي، حيث إنها تقترض مبالغ قياسية، بينما تدعم الطلب على سندات الحكومة البريطانية. ولا يزال معدل العائد على السندات القياسية فئة السنوات العشر عند 0.14%، وهو ما يعكس وضعها كملاذ آمن، بالمقارنة مع سندات المكسيك عند 5.76%، وتركيا 12.43%.

ومع ذلك، تتزايد المخاوف عالمياً من تدهور مكانة بريطانيا في الأسواق العالمية، وقد تكون مهددة على المدى الطويل.

وحذر تقرير مكتب مراقبة الميزانية في بريطانيا في مارس - قبل دخول البلاد في الإغلاق - من أنه يتوقع أن يكون الناتج الاقتصادي أقل بنسبة 4% تقريباً على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة، مقارنة مع ما كان عليه قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حتى لو توصلت إلى اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي بشروط مثالية.

* «سي إن إن»