شكرا لقرائتكم خبر عن 591.7 مليار دولار احتياطيات روسيا المتوقعة في نهاية أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت احتياطات روسيا الأجنبية من الذهب والنقد الأجنبي خلال شهر واحد بنحو 23 مليار دولار والتي تعد الأعلى في 12 عاماً.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي الروسي فقد بلغت احتياطيات البلاد الأجنبية في 1 أغسطس/ أب الجاري 591.753 مليار دولار، مقابل 568.872 مليار دولار في 1 يوليو/ تموز الماضي. (وام)

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