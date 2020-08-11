شكرا لقرائتكم خبر عن اختراق «تويتر» وجرائم «بيتكوين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

إذا قدم اختراق «تويتر» الأخير دليلاً على أي شيء، فهو أن «بيتكوين» لا تزال صالحة لحالة استخدام وحيدة مؤكدة هي الجريمة. وهذا الوصف لن يتغير في المدى المنظور.

وقد يتحمس عشاق العملات الرقمية المشفرة للشعبية الواسعة التي تحظى بها تلك العملات، لكن الاختراق يُظهر أن حالة الاستخدام الأساسي للعملة المشفرة هي الجريمة المالية، وليس المدفوعات.

وفي ظل عجز «بيتكوين» عن توسيع دائرة انتشارها، فمن المرجح أن تظل استخداماتها حكراً على هذا النهج غير القانوني لفترة طويلة قادمة.

وقد يكون الغزو الذي نفذه مجرمو الإنترنت باختراق موقع «تويتر»، وتوجيه حسابات المشاهير لطلب تبرعات بالعملة الرقمية «بيتكوين»، وفر للعملة الرقمية «بيتكوين» بعض «الدعاية» الرخيصة، لكنه يثبت مرة أخرى أن العملة المشفرة لديها حالة استخدام مؤكدة هي تمكين الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال.

ولن يزيد اختراق «تويتر» شيئاً لجهة تغيير هذا المفهوم السائد حول «بيتكوين». بل إنه يعزز تصلب مواقف الرافضين لها، الذين يعتقدون أن العملة المشفرة ليست سوى أدوات للتهرب من تطبيق القانون.

المفارقة العجيبة هنا هي أن «بيتكوين» ليست مفيدة لهذا النوع من العمليات غير القانونية، وهي ليست سرية. ومع تسجيل كل معاملة بشكل دائم على السجل الرقمي الخاص بها «بلوك تشين»، تصبح أبعد ما تكون عن أداة مثالية لتنفيذ معظم الجرائم الإلكترونية.

ويعتقد الكثيرون أن احتفال أنصار «بيتكوين» باختراق «تويتر» يمثل دليلاً جيداً على أن المتسللين استخدموا منصتهم لمحاولة خداع المستخدمين خارج سلسلة السجلات الرقمية للعملة أكثر من أي شيء آخر. وقد تؤدي هذه الخروق إلى إعادة التغريد، لكن هذه الفرضية واهمة تماماً. فاختراق «تويتر» ليس جيداً «لبيتكوين».

وما قد يكون إيجابياً« لبيتكوين» هو عملية تنتشر قصتها وتشرح سبل استخدام الملايين للعملة المشفرة لتسديد المدفوعات.

أما اختراق «تويتر» فيؤكد أن العكس هو الصحيح. فهو يكشف عن أهم ما تعرضت له العملة الرقمية منذ طفرة ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، ومدى ضآلة منجزاتها منذ ذلك الحين. أو حتى منذ إطلاقها في عام 2009.

وبصرف النظر عن المضاربين الذين «يمنحونها بعض الزخم»، لا يزال قراصنة «البيتكوين» من المجرمين والمتلصصين أكثر من يستخدمها، في الوقت الذي تخسر جمهورها بشكل أساسي. وجاء في دراسة أعدتها مؤسسة «إف أي أو» المتخصصة بدراسة فرص الاستخدام البيني للعملات المشفرة عام 2019 أن نسبة 70% من مقتني العملات الرقمية المشفرة لا يستخدمونها في عمليات تسديد المدفوعات.

صحيح أن حجم حيازتها يزداد، لكن ذلك في الأغلب لأغراض المضاربة والربح. وكشفت دراسة أعدتها هيئة السلوك المالي البريطانية أن نسبة 3.86% من البريطانيين فقط، يقتنون عملات مشفرة وأغلبيتهم يستخدمونها في عمليات مضاربة يترتب عليها ربح، وخسارة. وحتى بين الأقلية الذين يمتلكون العملات الرقمية، ينصب التركيز على المضاربة المالية البحتة. ولا أحد يستخدمها بشكل يومي.

ويعتقد أكثر المحللين تفاؤلاً أن «بيتكوين» ستبقى غير قادرة على التوسع والانتشار لأن حلول الأحجام من الدرجة الثانية التي تقدمها شبكة «لايتنج نتويرك» تعاني عدداً من المشكلات العويصة التي تهدد لا مركزية نظام العملات المشفرة.

وحتى لو انتشرت «بيتكوين» في تعاملات واسعة النطاق فمن غير المؤكد أنها ستكون عملة قابلة للحياة في ظل الانكماش الحالي، بعد (كوفيد-19) الذي يهدد بتراجع إنفاق المستهلكين بشدة على السلع غير الأساسية، ما قد ينتج عنه تراجع في الناتج الإجمالي المحلي.

ولا شك في أن هذه العوامل تفسر أسباب عدم تحول «بيتكوين» إلى عملة شائعة. ولا تزال حالة الاستخدام الوحيدة التي أثبتت جدواها هي الجريمة، ومن المرجح أن تظل كذلك.

* «سي إن إن»