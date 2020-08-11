شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «كودك» يتهاوى 40 % مع توقف قرض حكومي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تهاوى سهم «كودك» بأكثر من 40% أمس الإثنين، بعد توقف منح الشركة قرضاً حكومياً على خلفية مزاعم حول وجود مخالفات، حيث تراجع بنحو 37.6% إلى 9.28 دولار.

وكتبت المؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية الدولية في تغريدة عبر تويتر نهاية الأسبوع الماضي أن اتفاقية قرض لشركة «إيستمان كوداك» بقيمة 765 مليون دولار مع الحكومة الأمريكية لإنتاج مكونات دوائية قد تم تعليقها بسبب مزاعم حول ارتكاب مخالفات.

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