جمارك دبي تُطلق «منصات الإيجابية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجت جمارك دبي جهودها في قطاع الموارد البشرية لتطوير وتوعية الكوادر البشرية بها، من خلال إطلاق مبادرة «منصات الإيجابية» لتوعية وتثقيف الموظفين خلال فترة جائحة كورونا، من خلال تنفيذ محاضرات تثقيفية مختلفة في كافة المجالات، حيث استفاد من المبادرة نحو 800 موظف وموظفة، عبر تنظيم 7 محاضرات وورش تناولت مجالات متنوعة في السعادة المؤسسية، والطاقة الإيجابية، والقيادة أثناء الأزمات، والتغذية والصحة النفسية، كما قررت استكمال المستهدف من المبادرة بنهاية العام الحالي، والوصول إلى تنظيم 10 محاضرات توعوية.

وقال محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية (مُكلف) في جمارك دبي: «نسعى في الدائرة إلى دعم وتنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع سعادة الفرد في المقام الأول وضمن أولوياتها؛ لذا تولي جمارك دبي اهتماماً كبيراً لتحسين مستوى سعادة الموظفين وضمان تقديم أفضل مستوى من الأداء الوظيفي لمواردها البشرية، سعياً إلى تحقيق رؤيتها في حماية المجتمع ورفع مستوى النمو الاقتصادي لإمارة دبي، للمضي قدماً في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة لدولة الإمارات».