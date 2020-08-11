«المركزي» الفرنسي يتوقع انخفاض النشاط الاقتصادي 7%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يرى البنك المركزي في فرنسا أن النشاط الاقتصادي في البلاد كان أقل بنحو 7% عن المستويات الطبيعية خلال شهر يوليو/تموز الماضي.وقال بنك أوف فرنسا خلال التحديث الشهري لظروف العمل، أمس الاثنين، إن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انكمش بنحو 13.8% خلال يوليو/تموز الماضي، وهو ما يتماشى مع المتوقع.وأضاف البنك المركزي أن تعافي الاقتصاد الفرنسي استمر خلال يوليو/تموز، بوتيرة أكثر اعتدالاً بما يتماشى مع المسار المتوقع للشهر الماضي. ويعتبر أداء الاقتصاد الفرنسي في الشهر الماضي، بمثابة تحسن طفيف عن الوضع في شهر يونيو/حزيران السابق له، وسط اقتراب قطاع البناء من مستويات ما قبل أزمة كورونا



.. والشركات الألمانية تتوقع قيوداً على الحيـاة العامـة لـ 8 أشـهر



أظهر مسح أجراه معهد إيفو الاقتصادي، أمس الاثنين، أن الشركات الألمانية تتوقع قيوداً على الحياة العامة لثمانية أشهر أخرى، بسبب فيروس كورونا، إذ يكابد أكبر اقتصادات أوروبا صعوبات للتعافي من التباطؤ الناجم عن الجائحة.

واتسمت نظرة شركات الترفيه، الأشد تضرراً من أزمة الفيروس، بالتشاؤم على نحو خاص، متوقعة استمرار القيود 13 شهراً آخر على الأقل، في حين كان قطاع المشروبات أكثر تفاؤلاً، حيث توقع انتهاء القيود في غضون 6 أشهر. (رويترز)