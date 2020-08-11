«الإمارات للمترولوجيا» يحقق 6 مليارات وفورات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المهندس سعيد محمد المهيري المدير التنفيذي ل«معهد الإمارات للمترولوجيا» أن اعتماد «الإمارات للمترولوجيا» كمعهد وطني للقياس في الدولة؛ يضمن تحقيق وفورات مالية مباشرة لمختلف القطاعات في الإمارات؛ كالطاقة والمواصلات والاتصالات والدفاع والنفط والغاز والصحة والتصنيع والطاقة النووية، تقدر قيمتها بنحو 6 مليارات درهم خلال السنوات العشر المقبلة.

وقال: إن المعهد يقدم 112 خدمة في مجالات المترولوجيا المختلفة على الصعيد المحلي والإقليمي، بما يوفر خدمات قياس ومعايرة ذات كفاءة عالية، وقدرة فنية متميزة وفق رؤية طموحة لمستقبل قطاع المواصفات والمقاييس.

وأضاف المهيري في حوار مع وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن المعهد الذي تم اعتماده بالتنسيق مع مركز الإمارات العالمي للاعتماد «EIAC» كمختبر مرجعي لبرامج المقارنات البينية لمختبرات المعايرة بالدولة، يضم عشرة مختبرات رئيسية في مجالات المترولوجيا المختلفة، بما يعزز ريادة الإمارات في هذه المجال.

وأشار إلى أن تأسيس «معهد الإمارات للمترولوجيا» جاء بهدف تعزيز النمو الاقتصادي لدولة الإمارات.

وأوضح: إن «معهد الإمارات للمترولوجيا» يوفر بسواعد إماراتية نسبتها تتخطى 85% من إجمالي القوى العاملة، أكثر من 112 خدمة مترولوجية لشركائه الاستراتيجيين. (وام)