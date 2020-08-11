

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» عن استقالة عضوين من مجلس الإدارة، هما راشد سالم سيف لخريباني النعيمي، وسليمان راشد سعيد سليمان الغيثي، اعتباراً من أمس الاثنين، لأسباب شخصية.

يبحث مجلس إدارة شركة «دانة غاز» في اجتماعه، بعد غد الخميس، خطط تمويل الشركة ونتائج النصف الأول.

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «اكسا الهلال الأخضر للتأمين» إلى 517 ألف درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 374 ألف في الفترة نفسها من العام الماضي. ووصلت الخسائر المتراكمة إلى 80.45 مليون درهم، بما يعادل 40.2% من رأس المال.

أعلنت «الخليج للملاحة القابضة» استقالة 4 أعضاء من مجلس الإدارة، وهم: سعيد مبارك الهاجري وأحمد عيسي الفلاحي، ونور الدين شريف سحويل، وأسامة محمد البرواني، حيث سيتم النظر في الاستقالات المقدمة خلال اجتماع مجلس الإدارة.

تعقد «دار التكافل» اجتماع الجمعية العمومية في 26 أغسطس/ آب للنظر في استقالة 4 أعضاء من مجلس الإدارة وانتخاب أربعة أعضاء جدد لاستكمال فترة الأعضاء المستقيلين التي ستنتهي في 2021.