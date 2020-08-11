347 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 347 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة أمس، تسجيل 126 مبايعة ب 222.28 مليون درهم، منها 19 مبايعة للأراضي ب 82.19 مليون درهم، و107 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 140.1 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 12 مليون درهم في منطقة المركاض. وقد تصدرت منطقة جزيرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 32 مليوناً .

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات.

وقد تصدرت منطقة اليلايس 2، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 23 مليوناً.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 102.51 مليون درهم

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 9 هبات بقيمة 22.87 مليون درهم.