«دبي لتنمية الصادرات» تتأهل لجوائز منظمات التجارة العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أدرج مركز التجارة الدولية (ITC)، مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، في القائمة المختصرة المتأهلة لجوائز مؤسسات ترويج التجارة العالمية (WTPO 2020)، لتتنافس المؤسسة مع وكالات ترويج التجارة الخارجية من خمس دول أخرى، ضمن فئة «أفضل استخدام لتكنولوجيا المعلومات».

وسيتم الإعلان عن الجوائز في مؤتمر مؤسسات ترويج التجارة العالمية الثالث عشر المقرر عقده في أكرا، عاصمة جمهورية غانا، في 14 أكتوبر، ومن المتوقع أن يجمع المؤتمر أكثر من 200 من ممثلي منظمات ترويج التجارة، وصانعي السياسات وقادة الأعمال من أكثر من 70 اقتصادًا.

وقال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: يعتبر إدراج مؤسسة دبي لتنمية الصادرات في القائمة المتأهلة للجوائز، اعترافاً دولياً برؤية المدينة الذكية لدبي، والجهود المبذولة لتمكين الشركات الإماراتية من التنافس بنجاح في أسواق التصدير على مستوى العالم.

وأشار العوضي إلى أن دبي لتنمية الصادرات وضعت ضمن أولوياتها تمكين مجتمع المصدرين المحليين ودعم المشترين الدوليين، وذلك من خلال دمج الابتكارات التكنولوجية في خدماتنا، بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي تشهده الإمارة.

وأضاف: «تطورت بوابة المصدرين التي أطلقناها العام الماضي لتوفير بيانات ومعلومات اقتصادية وتجارية حيوية حول المنتجات الإماراتية المطلوبة، إلى منصة معرفية شاملة تسهل الصادرات من دبي. وتعدّ بوابة المصدرين منصة مبتكرة تستخدم مزيجاً من المحتوى الرقمي والحلول التقنية، وتمكن الشركات المحلية من الوصول إلى الأسواق الدولية من خلال توفير معلومات محدثة عن الأسواق والقطاعات والمشترين المحتملين، بالإضافة إلى الشراكات والأدوات التي تدعم الصادرات التنافسية.