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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «المصرف» يطلق «وورلد ماستر كارد» الائتمانية تاريخ النشر: 11/08/2020 استمع أعلن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف» عن إطلاق بطاقة وورلد ماستر كارد الخاصة بالشركات، وهي بطاقة ائتمانية تسمح للشركات بإدارة مجموعة كاملة من احتياجات الدفع والحلول التجارية بكفاءة حيث تتيح تعزيز المراقبة المالية وإدارة النفقات بسلاسة وتحسين كفاءة التشغيل.

وقال شارلز دوغلاس، الرئيس التنفيذي للأعمال بالمصرف: سعداء بالتعاون مع ماستركارد لإطلاق هذا المنتج المبتكر لعملائنا التجاريين. يشكّل هذا المنتج إضافة قيّمة إلى المجموعة المتنوعة من المنتجات والخدمات التي يقدّمها المصرف. تسمح البطاقة لعملائنا بإدارة نفقات موظفيهم بسلاسة وتسهيل المدفوعات المتعلقة بالأعمال مع ضوابط ورؤية محسنة.

وقال جيريش ناندا مدير عام ماستركارد في الإمارات وعمان: تلعب مدفوعات وحلول البطاقات التجارية دوراً حيوياً أكثر من أي وقت مضى في دفع التجارة محلياً وعالمياً. تلتزم ماستركارد بتقديم حلول دفع تجارية جديدة ومبتكرة تُمكن قادة الأعمال والموظفين من تحقيق التطور المستدام وتتيح لهم الأدوات المناسبة لإدارة مؤسساتهم.

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