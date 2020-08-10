شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر "إس أند بي 500" يغلق قرب أعلى مستوياته على الإطلاق رغم ضعف القطاع التكنولوجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الإثنين مدعومة بقرار الرئيس "دونالد ترامب" بشأن مواجهة تبعات فيروس "كورونا"، لكن "ناسداك" تعرض لضغوط نتيجة ضعف أداء القطاع التكنولوجي.



كان الرئيس "ترامب" قد وقع على أمر تنفيذي يتيح تمديد دفع إعانات بطالة للمتضررين من أزمة فيروس "كورونا" وفقدوا وظائفهم بسببها، لكن سيتم دفع 400 دولار في الأسبوع بدلا من 600 دولار.



كانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت الجمعة الماضية إضافة الاقتصاد 1.8 مليون وظيفة خلال يوليو/تموز بما تجاوز التوقعات عند 1.550 مليون وظيفة، كما انخفض معدل البطالة إلى 10.2% من 11.1%.



وحذر أعضاء بالاحتياطي الاتحادي من تصاعد أزمة "كورونا" وأضرارها الحادة على الاقتصاد الأمريكي ناصحين بضرورة تشديد قيود الإغلاق وقواعد التباعد الاجتماعي من أجل احتواء المرض.

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وفي سوق النفط، ارتفع سعر خام "ويست تكساس" الأمريكي عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1.8% أو ما يعادل 72 سنتاً واغلق عند 41.94 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 42.3 دولار وأقل سعر عند 41.1 دولار.



وصعد سعر "برنت" عقود تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.3% أو ما يعادل 59 سنتاً مغلقا عند 44.99 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر 45.2 دولار وأقل سعر عند 44.3 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.3% (ما يعادل 358 نقطة) إلى 27791 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 27804 نقاط وأقل مستوى عند 27488 نقطة.



وصعد مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 9 نقاط) إلى 3360 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 3363 نقطة وأقل مستوى عند 3335 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 42 نقطة) إلى 10968 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 11040 نقطة وأقل مستوى عند 10849 نقطة.