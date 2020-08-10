شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة ترتفع بفعل تكهنات جفاف الطقس في مناطق أمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات يوم الإثنين رغم صعود هامشي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن السلع الزراعية تلقت دعماً من جفاف الطقس في بعض المناطق الأمريكية مما يضر المحاصيل ويؤثر على كمياتها أثناء الحصاد، ومن ثم ضعف المعروض وارتفاع الأسعار.



وتشير توقعات وكالات الأرصاد الجوية إلى أن أكثر الولايات المنتجة للذرة في أمريكا تعاني حاليا من جفاف الطقس خاصة مع انحسار سقوط الأمطار في بعض أجزاء الوسط والغرب في البلاد.

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جاء ارتفاع الذرة والصويا اليوم رغم تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين على خلفية فرض عقوبات متبادلة على مسؤولين في هونج كونج وواشنطن.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.7 نقطة وأقل مستوى عند 93.3 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذرة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1% إلى 3.10 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر في الجلسة عند 3.11 دولار وأقل سعر عند 3.07 دولار.