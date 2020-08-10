الاقتصاد

الفضة تواصل أداءها القوي مغلقةً أعلى 29 دولاراً للأوقية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الإثنين ليواصل المعدن أداءه القوي في ظل عدم اليقين حيال أزمة "" والتوترات المتصاعدة بين واشنطن وبكين، والتي تدفع المستثمرين نحو المعادن النفيسة كملاذات آمنة.


واستعابت الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية التي أضاف من خلالها الاقتصاد الأكبر في العالم 1.8 مليون وظيفة في يوليو/تموز مع انخفاض معدل البطالة إلى 10.2% من 11.1%.

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ووقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أمر تنفيذي يمدد العمل ببرنامج دفع إعانات بطالة لمن فقد وظيفته بسبب أزمة "كورونا"، وذلك بحصوله على 400 دولار في الأسبوع - مقارنة بـ600 دولار أسبوعياً قبل ذلك.


وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.7 نقطة وأقل مستوى عند 93.3 نقطة.


وعلى صعيد التعاملات، قفزت أسعار الفضة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 6.3% أو ما يعادل 1.72 دولار وأغلقت عند 29.261 دولار للأوقية، وبلغ المعدن أعلى سعر اليوم عند 29.53 دولار وأقل سعر عند 27.96 دولار.

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