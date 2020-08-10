شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع هامشياً لكن المخاطر تلوح في الأفق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين على نحو هامشي، لكن عدم اليقين يؤرق المستثمرين قبيل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة.



وسوف تصدر الأربعاء القادم القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا وسط توقعات بتسجيل انكماش نسبتته 20.5% في الربع السنوي الثاني، وهو ما يتجاوز الانكماش المسجل في الربع الأول بكثير عندما بلغ 2%.

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وفي ضوء أزمة "كورونا"، تتواصل تحذيرات الحكومة البريطانية من مواجهة موجة ثانية من الإصابات بالفيروس التاجي في عدة دول أوروبية مما يعيد قيود الإغلاق، ومن ثم تكبد المزيد من الخسائر الاقتصادية.



وأظهرت بيانات حديثة من جامعة "جون هوبكينز" أن عدد حالات الإصابات بفيروس "كورونا" حول العالم تجاوز 20 مليون حالة، في حين توفي أكثر من 733 ألف شخص جراء المرض.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.307، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3103 وأقل سعر عند 1.3019.