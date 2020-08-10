شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات تدفع هرفي للأغذية لتتكبد الخسائر في الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة هرفي للخدمات الغذائية، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها للخسارة خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسارة بلغ 34.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 40.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 24.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 51.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني إلى انخفاض المبيعات بنسبة 45% بسبب القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، والتي تضمنت غلق مطاعم هرفي بالمراكز التجارية، واقتصار الخدمة ببعض المطاعم على طلبات التوصيل المنزلي وتخفيض ساعات العمل بالفروع.

كذلك تراجعت الإيرادات الأخرى، حيث تضمن الربع الثاني من عام 2019 مبلغ 2.2 مليون ريال أرباح رأسمالية نتيجة بيع بعض الأصول، على الرغم من انخفاض مصاريف البيع والتسويق والمصاريف التمويلية وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية ، علماً بأن الشركة قامت خلال الربع الثانى من عام 2020 بتكوين مخصصات للمخزون بطىء الحركة بقيمة 5 مليون ريال، وكذلك مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 5.9 مليون ريال.

وتراجعت المبيعات إلى 170.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 309.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 9.1 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 88.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 25.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل أرباح 48.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

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