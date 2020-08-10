شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أسمنت السعودية تتراجع 19% بالربع الثاني لانخفاض المبيعات وارتفاع المصاريف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة الأسمنت السعودية، المُعلنة اليوم الإثنين، ارتفاع أرباحها بنسبة 19.3% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 74.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 92.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 82.9 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 99.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني إلى انخفاض المبيعات وارتفاع مصاريف البيع والتسويق وارتفاع مخصص الزكاة وانخفاض حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة، وذلك على الرغم من انخفاض المصاريف الادارية والعمومية وانخفاض مصاريف التمويل.

وارتفعت المبيعات إلى 297.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 338.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 222.1 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 224.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى في وقت سابق بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2020، بقيمة 229.5 مليون ريال، على أن يتم توزيعها على 153 مليون سهم، بواقع 1.5 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 15% من قيمة السهم الإسمية.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 147.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 132.4 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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