شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي يتراجع قليلاً رغم الأنباء الإيجابية بشأن "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار النيوزلندي امام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين على الرغم من ورود أنباء حكومية إيجابية تتعلق بأزمة فيروس "كورونا".



واحتفلت الحكومة النيوزلندية أمس بمرور مائة يوم دون تسجيل أي حالات إصابة أو وفيات بفيروس "كورونا" في البلاد، وهو ما يمثل انتصاراً قوياً للحكومة والمنظومة الصحية.



وتعد نيوزلندا من أقل دول العالم تسجيلا للإصابات والوفيات بالفيروس التاجي منذ ظهوره وحتى يومنا هذا، وذلك رغم تفشيه في العديد من الدول حول العالم.

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وكشفت بيانات جامعة "جون هوبكينز" عن أن عدد حالات الإصابت بفيروس "كورونا" حول العالم تجاوز 20 مليون حالة، في حين توفي أكثر من 733 ألف شخص جراء المرض.



وأظهرت بيانات حكومية انخفاض مؤشر ثقة الشركات النيوزلندية إلى -42.4 نقطة في يوليو/تموز مقارنة بالقراءة السابقة عند -31.8 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار النيوزلندي أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 17:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.6589، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6613وأقل سعر عند 0.6577.