شكرا لقرائتكم خبر عن "تويتر" تعلن اهتمامها بالاستحواذ على أصول "تيك توك" في أمريكا والسهم يرتفع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تويتر" خلال تعاملات اليوم الإثنين عقب انباء عن تواصل شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية مع "بايت دانس" الصينية للاستحواذ على أعمال تطبيقها "تيك توك" في الولايات المتحدة في ظل التهديدات بحجبه.



ووفقا لما نشرته "بي بي سي"، فإن منصة مشاركة مقاطع الفيديو "تيك توك" لا تزال في بؤرة الجدل منذ أسابيع حتى الآن ورربما يتم حجب التطبيق بالفعل في الولايات المتحدة بسبب مزاعم التجسس وخرق خصوصية المستخدمين والاستيلاء على بياناتهم.



وأصدر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمراً الأسبوع الماضي للشركات في بلاده بوققف التعامل مع "تيك توك" على مدار 45 يوماً بسسبب مخاوف الامن الإلكتروني.

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وتصدرت "مايكروسوفت" عناوين وكالات الأنباء والصحف ذات الشأن الاقتصادي مؤخراً بعد إعلان اهتمامها ومفاوضاتها للاستحواذ على أعمال "تيك توك" في أمريكا، والآن، صعدت شركة "تويتر" هي الأخرى للمقدمة.



ولا تزال قيمة "تيك توك" في أمريكا غير معلومة، لكن تقديرات تشير إلى أنها تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، في حين تقدر القيمة السوقية لشركة "تويتر" بحوالي 29 مليار دولار بينما تقدر قيمة "مايكروسوفت" بنحو 1.6 تريليون دولار.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تويتر" بحلول الساعة 16:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.2% إلى 37.9 دولار، وسجل اعلى سعر عند 39.1 دولار وأقل سعر عند 37.3 دولار.