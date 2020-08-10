هيئة العلا تضيف 47 فيلا لمنتجع عشار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا أعمال مشروع توسعة منتجع عشار بالشراكة مع إحدى مجموعة فنادق للعمل على تطوير وإدارة المرافق السياحية المتميزة وذات الطابع البيئي والطبيعي. وسيعمل قطاع الفنادق والسياحة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا على توسعة منتجع عشار الذي ستتولى إدارته (علامة بنيان تري الفندقية العالمية)، وستشمل التوسعة إضافة 47 فيلا جديدة إلى 35 فيلا موجودة حاليا بأحجام متفاوتة بما يناسب مختلف المتطلبات للأفراد والعوائل، ليوفر للزوار ما مجموعه 82 فيلا راقية، على أن يتم تطوير الموقع وتشييد الفلل الجديدة باعتماد تصاميم تتميز بالأناقة والأصالة حسب مواصفات عالمية تتناسب مع خصوصية البيئة، كما يمنح المنتجع لضيوفه تجربة فريدة، بحيث يستمتعون بالمناظر الجميلة للوادي وبدمج بين الأناقة والبيئة البرية والطبيعية.

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